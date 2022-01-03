Taliban ordusundaki asker sayısını duyurdu
Taliban'ın Genelkurmay Başkanı Kari Fasihuddin, 100 bin kişilik ordularının hazır durumda olduğunu duyurdu.
Taliban yönetimi altındaki Afganistan'da Savunma Bakanlığı sözcüsü İnayetullah Harezmi Cumartesi yüz bin kişilik yeni Afgan ordusunun saflarının yüzde 80 dolduğunu söyledi. Sputnik International'ın haberine göre ordunun hazırlanma sürecinde 20 kişilik bir komite kimlik sorgulaması gerçekleştirdi.
Taliban'ın Genelkurmay Başkanı Kari Fasihuddin kasımda Al Jazeera'ye verdiği demeçte yeni orduya 150 bin kişinin dahil edilmesinin planlandığını belirtmişti.
Taliban, Afganistan'ın eski Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin yönetimi altında görev yapan savunma bakanlığı yetkililerini de safına kazanmaya çalıştığını ve birçok çalışanın işine döndüğünü belirtti.