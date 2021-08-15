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Dünya Taliban nedir kimdir? Afganistan son durum
Dünya

Taliban nedir kimdir? Afganistan son durum

Afganistan neler yaşanıyor? Afganistan’da yaşananlar tüm dünyanın dikkatini çekiyor. Taliban’ın Kabil’e girdiği haberlerinin ardından ‘Taliban kim ne?’ sorularının cevapları aranmaya başladı. Peki, Taliban son durum nedir?

Yeniakit Publisher
2021-08-15 13:25:00 -
Taliban nedir kimdir? Afganistan son durum

Afganistan’da uzun zamandır sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Taliban’ın başkent Kabil’in kenar mahallelerine girdiği haberleri geldi.

Afganistan son durum

Afganistan'da Taliban ülkenin tüm sınır kapıları ile başkent Kabil dışında tüm büyük vilayet merkezlerinin kontrolünü ele geçirdi ve Kabil'in kenar mahallelerine girmeye başladı.

Nangarhar İl Şura Vekili Nilufer Aziz, basına yaptığı açıklamada, Taliban'ın, Nangarhar'ın merkezi Celalabad kentini ele geçirdiğini söyledi.

Kentin hiçbir çatışma yaşanmadan Taliban'a teslim edildiğini belirten Aziz, bazı yetkililerin başkent Kabil'e kaçtığını belirtti.

Daykundi il Şura Vekili Gayret Ali Cevahiri, militanların dün sabah saatlerinde Daykundi'nin merkezi Nili şehrine saldırı başlattığını kaydetti.

Saldırı sonucu sabah saatlerinde kentin Taliban'ın eline geçtiğini dile getiren Cevahiri, güvenlik güçlerinin kenti bırakıp kaçtığını vurguladı.

Taliban'ın Afganistan'da tüm sınır kapılarının ve Kabil dışında tüm büyük vilayet merkezlerinin kontrolünü ele geçirdiği bildirildi.

Yerel kaynaklar, Kabil'deki havaalanının Afganistan'dan tek çıkış yolu olarak kaldığını açıkladı.

Bu arada bölgedeki AA muhabiri, Amerikan askerlerin, ABD'nin Kabil Büyükelçiliği'ni tahliye etmeye başladığını aktardı.

Afganistan İçişleri Bakanlığı, Taliban'ın başkente girmesinin ardından, yönetimin devri için müzakerelere başlanacağını duyurdu.

Taliban nedir kimdir?

Taliban çoğunluğu Afganistan'ın en kalabalık etnik grubu Peştunlardan oluşan bir gruptur. Taliban, Sovyetler Birliği'nin Afganistan'a müdahalesinin ardından Sovyet güçlerinin 1989'da geri çekilmesinden sonra Afganistan'daki merkezi hükûmetlerin zayıflıklarından yararlanarak iktidara gelmiş ve ülkenin büyük bölümünü kontrolü altında tutmuştur. Temellerini Pakistan'daki medreselerde eğitim görmüş, savaştan kaçan Peştun mülteciler oluşturur.

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