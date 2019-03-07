Taliban NATO'yu çiğnedi geçti! Conilere Afganistan'ı dar ettiler

Afganistan İslam Emirliği (Taliban) resmi sitesi üzerinden devam eden Hendek Operasyonları çervesinde Helmand ili Vaşir ilçesinde bulunan Şorab askeri hava üssüne, 28 Şubat Cuma Günü gece yarısı saldırı gerçekleştirildiği bildirildi. Hendek Operasyonları çerçevesinde bombalı araç ve fedai Taliban savaşçıları tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 34 Amerikan askeri, 30 paralı komando ve 6 uzman pilot öldürüldü.

Taliban Sözcüsü Muhammed Yusuf Ahmadi tarafından yapılan açıklamada Taliban, Şorab hava üssü içindeki bir başka ABD binasına baskın düzenledi ve 24 Amerikalı işgalciyi öldürdü. 2 APC imha edildi ve geri kalan askerler kaçmaya zorlandı. Bölgede çatışmalar ara ara devam ediyor. Bu saldırılarda toplam 70 Amerikalı öldürüldü.

Taliban’dan Feda Eylemleri

Şorab askeri üssündeki çatışmaların neredeyse durduğu bir anda, Taliban sürpriz bir saldırı silsilesiyle üsse tekrar saldırdı. 20 mücahidin ansızın saldırmasıyla aralarında Amerikalıların da bulunduğu 200 güvenlik görevlisi öldürüldü. Saldırıda 9 Taliban mücahidi, bombalı feda eylemi yaparak şehid oldu.

Helman’ın Vaşir ilçesinde yer alan Şorab askeri üssünde 215. Mayvand Kolordu Komutanlığı’yla, ABD askeri kampı bulunuyor.

İşbirlikçi Afganlardan açıklama

Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Server Daniş, başkent Kabil’de düzenlenen bir törende yaptığı konuşmada, “Taliban barışı kabul edene kadar güvenlik güçlerimiz onlarla savaşacak” ifadelerini kullandı. Daniş, “Afganistan’ın düşmanları bir yandan barış sloganı veriyor, bir yandan da Afgan ordusunun dağılmasını ya da yenilgisini istiyor. Ayrıca teröristler eylemler yaparak askerlerimizin moralini zayıflatmak istiyor. Ancak bu hedeflerini mezara götürecekler” şeklinde konuştu. Server Daniş, savaşla kimsenin bir sonuca ulaşamayacağının altını çizdi.

Afganistan’da batan Pentagon çekiliyor mu?

Amerikan askerlerinin 5 yıl içerisinde Afganistan’ı tamamen terk edebileceği iddia edildi. New York Times Gazetesi’nin haberine göre Savunma Bakanlığı Pentagon, 18 yıldır devam eden savaşı bitirmek amacıyla Taliban’la muhtemel bir barış anlaşması da içeren bir çekilme planı hazırladı.

Plana göre önümüzdeki aylarda ülkedeki 14 bin Amerikan askerinin sayısı yarı yarıya indirilecek. ABD haricinde uluslararası görev gücü kapsamında Afganistan’da bulunan diğer yabancı askerlerin sayısı da 8 bin 600 olacak ve bu birlikler, Afgan güvenlik güçlerine eğitim ve danışmanlık hizmeti verecek. Ülkede kalan ABD askeri ise, “terör” operasyonlarına katılacak. “Terör operasyonu”ndan kastın Müslüman avı olduğu aşikar. Plan doğrultusunda Amerikan birliklerinin tamamının 3 ila 5 yıl içerisinde çekileceği ifade ediliyor.

Habere göre Washington tarafı, Afgan hükümeti ve Taliban arasında bir barış sağlanması için bastırıyor. Pentagon’un planı, bu kapsamda iktidarı Kabil ile Taliban arasında paylaştırmayı öngörüyor.

Taliban’dan yalanlama

Bu zamana kadar Kabil’le doğrudan barış müzakerelerine başlanmasını reddeden Taliban, Afganistan’daki yabancı askerlerin ülkeyi terk etmesini şart koşuyor. Gazetenin iddiasını yalanlayan Taliban, herhangi bir müzakere teklifinden haberdar olmadıklarını açıkladı. Diğer yandan Taliban, Amerikan yönetimiyle Katar’ın başkenti Doha’nın ev sahipliğinde, bir süre önce başlatılan görüşmeleri sürdürüyor. Taliban, şu sıralarda ara verilen görüşmeler boyunca Washington temsilcilerinin kendilerine özel bir plandan bahsetmediklerini bildirdi.

Trump sürpriz yapabilir mi?

ABD’de 2016’da başkanlık koltuğuna oturan Donald Trump, seçim kampanyası boyunca yabancı ülkelerdeki Amerikan askerlerinin sayısını azaltma vaadinde bulunuyordu. Afganistan’dan daha hızlı bir çekilme beklentisinde olan Trump, Pentagon’un yıllara yayılan çekilme takvimine karşı çıkabilir.

Afganistan’da bulunan Amerikan askerleri, halihazırda işbirlikçi Afgan güçlerine eğitim desteği ile operasyonlarda hava desteği sağlıyor. ABD’nin dışında NATO müttefiki çok sayıda ülkenin de Afganistan’da askerleri bulunuyor.

Kuyrukçu Afganistan Hükümeti ve mandacı çeşitli sivil toplum örgütleri, ABD askerlinin beklenenden daha hızlı bir şekilde çekilmesinin, ülkeyi daha kanlı bir savaşa sürükleyebileceğinden, hatta Taliban’ın yeniden yönetimi ele geçirebileceğinden endişeleniyor. Dolayısıyla efendilerine “bizi bırakma” diye yalvarıyor.

“Barış görüşmeleri”

ABD’nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, beşinci kez çıktığı barış turunda Katar’ın başkenti Doha’da yaptığı görüşmelerin iyi geçtiğini belirtti. Halilzad, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, görüşmelere 2 gün ara verdiklerini ve tekrar devam edeceklerini söyledi.

Şu ana kadar 4 konu üzerinde görüştüklerini ifade eden Halilzad, bu 4 konunun neler olduğu konusunda bilgi paylaşmadı.

Halilzad, “Görüşmeler çok iyi gidiyor, yavaş ama önemli kararlarla ilerliyor” dedi. Taliban Sözcüsü ise, Afganistan Hükümeti ile herhangi bir görüşmenin, kesinlikle gerçekleşmeyeceği açıklamasında bulundu.

(Baran Dergisi)