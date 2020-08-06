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Dünya

Taliban karakola saldırdı: 1 ölü

Afganistan'da Taliban'ın polis karakoluna yaptığı saldırı sırasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-08-06 16:07:00 -
Taliban karakola saldırdı: 1 ölü

Afganistan'ın kuzeyinde bulunan Belh vilayetinin Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Adılşah Adıl, basına yaptığı açıklamada, militanların, Şulgere ilçesinin Naklin köyündeki polis karakoluna silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.

Adıl, saldırıda 1 polisin yaşamını yitirdiğini, 2 polisin de yaralandığını belirtti.

Adıl, saldırının ardından çıkan çatışmada militanların da kayıp verdiğini kaydetti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

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