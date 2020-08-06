Taliban karakola saldırdı: 1 ölü
Afganistan'da Taliban'ın polis karakoluna yaptığı saldırı sırasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Afganistan'ın kuzeyinde bulunan Belh vilayetinin Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Adılşah Adıl, basına yaptığı açıklamada, militanların, Şulgere ilçesinin Naklin köyündeki polis karakoluna silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.
Adıl, saldırıda 1 polisin yaşamını yitirdiğini, 2 polisin de yaralandığını belirtti.
Adıl, saldırının ardından çıkan çatışmada militanların da kayıp verdiğini kaydetti.
Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.