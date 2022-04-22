Taliban Kabine toplantısında gençler için önemli karar! Kullanımı yasaklandı

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Taliban, gençleri zehirleyen sosyal medya platformu TikTok ile PUBG oyununu yasaklama kararı aldı.

Basın mensuplarına açıklamada bulunan Hükümet Sözcüsü Yardımcısı İnamullah Samangani, İletişim ve Bilgi Teknolojisi Bakanlığı'na TikTok ve PUBG'nin yasaklanması için talimat gönderildiğini söyledi.

'Gençlerin gelişimini olumsuz etkiliyor'

Taliban Hükümeti, kararın Kabine toplantısında alırken, yasak için, "Bu uygulamalar gençlerin gelişimini olumsuz etkiliyor." sebebini gösterdi.

PUBG adlı oyununun, eski hükümette de yasaklanması gündeme gelmişti. TikTok'un da Afgan gençler arasında popüler bir uygulama odluğu öğenildi.

DataReportal'ın ocak ayında yayımladığı rapora göre, yaklaşık 39 milyon nüfusu olan Afganistan'da, 9 milyondan fazla kişi internet kullanıyor.