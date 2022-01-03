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Dünya Taliban İstihbaratı, el koyduğu 3 ton alkolü nehre böyle döktü!
Dünya

Taliban İstihbaratı, el koyduğu 3 ton alkolü nehre böyle döktü!

Taliban'ın ülke genelinde alkol satışını yasaklamasıyla birlikte, örgüte bağlı bir grup istihbarat ajanlarının 3 bin litreyi bulan alkolü Kabil Nehri'ne döktüğü açıklandı.

Yeniakit Publisher
2022-01-03 14:49:00 - 2022-01-03 15:00:33

Afganistan’da yönetimi elinde bulunduran Taliban, alkol satışı yapan 3 kişiyi tutukladı. Olayın ardından Taliban, 3 tonu bulan alkolün ele geçirildiğini duyurdu.
Ele geçirilen alkol, örgüte bağlı faaliyet yürüten istihbarat ajanları tarafından Kabil Nehri'ne döküldü.

Taliban yönetiminin 'istihbarat ajansı' GDI tarafından yapılan açıklamada da, Kabil’in Kart-e-Char bölgesinde alkol satışı yapan 3 kişinin tutuklandığı ve ele geçirilen 3 bin litre içkinin imha edildiği bildirildi.

Afganistanlı bir din adamı, ajansın Twitter'da paylaştığı videoya yaptığı yorumda, "Müslümanlar alkol üretmekten, satmaktan ve dağıtımını yapmaktan ciddi şekilde kaçınmalıdır" dedi.

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