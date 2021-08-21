“Taliban ile işbirliği yapabiliriz”

Münübe Yılmaz

İngiltere başbakanı Boris Johnson Afganistan’da çözüm bulmak adına gerekirse Taliban ile işbirliği yapabileceklerini kaydetti. , “Afganistan’da bir çözüm bulmak için siyasi ve diplomatik çabalar, tabii ki gerekirse Taliban ile birlikte çalışma da sürecek, devam edecek” diyen Johnson, önceki gün 1000 kadar kişiyi tahliye ettiklerini ve yine aynı sayıda kişiyi de bugün tahliye edeceklerini belirterek, bu kişilerin çoğunun İngiltere'ye geri dönme hakkı olduğunu dile getirdi. İngiltere’nin Afganistan’dan tahliye ettiği kişilerin 99’u İngiliz vatandaşı, 320 tanesi diplomatic görevli ve kalanları ise Afgan göçmenlerden oluşuyor.