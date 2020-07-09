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Dünya

Taliban ile Almanya arasında görüşme

Taliban ve Almanya heyetleri, Katar'da bir araya gelerek Afganistan'daki durum hakkında toplantı gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2020-07-09 11:22:00 -
Taliban ile Almanya arasında görüşme

Afganistan meselesini çözmek için gerçekleştirilen görüşmeler tüm hızıyla devam ediyor. Son olarak, Taliban ile Almanya arasında, Katar'ın başkenti Doha'da bir görüşme gerçekleştirildi.

Taliban tarafını, hareketin Siyasi Ofis Şefi Molla Abdulgani Birader liderliğindeki heyetin temsil ettiği görüşmede, Almanya'yı ise Almanya'nın Afganistan Özel Temsilcisi Markus Potzel liderliğindeki heyet temsil etti.

Görüşmede Afganistan'daki mevcut durum, Doha Anlaşması'nun uygulanması, esir takası ve yabancı güçlerin ülkeden çekilmesi gibi konular ele alındı.

"Almanlar barış sürecine olan desteği garanti etti"

Taliban'ın Siyasi Ofis Sözcüsü Suheyl Şahin sosyal medya üzerinden görüşmeye dair yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Afganistan İslam Emirliği Lideri Siyasi Vekili ve Siyasi Ofis Şefi Molla Birader ve heyeti, Doha'da Almanya'nın Afganistan Özel Temsilcisi Markus Potzel ve heyeti ile görüştü. İki taraf Afganistan'daki mevcut durumu, Doha Anlaşması'nın uygulanmasını, esirlerin serbest bırakılmasını ve yabancı birliklerin Afganistan'dan çekilmesini müzakere etti.

Ayrıca Afganlar arası görüşmelerin başlaması ve barış süreci de müzakere konusu oldu. Almanya'nın özel temsilcisi, ülkesinin barış sürecine olan desteğini garanti etti."

Alman cephesi görüşmeyi doğruladı

Mepanews'te yer alan habere göre, Almanya'nın Afganistan Özel Temsilcisi Markus Potzel de sosyal medya hesabından görüşmeyi doğruladı.

Almanya, siyasi ve diplomatik yönden ABD'nin ardından Afganistan'da en etkin olan Batılı ülkelerden biri konumunda. Özellikle ülkenin kuzeyinde Almanya'nın etkin olduğu ve Kabil hükümeti ile yakın temaslarda bulunduğu biliniyor.

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Yorumlar

Hacı Arif

Ortayol Müslümanlığın dünyanın hiçbir yerinde yaşanması istenmiyor.İktidarda ya Koktendinsiz dikta rejimi ya da İslami gorunuslu zalim,tekfirci taife olacak.Batinin dolayısıyla Şeytanın muhatap alıp görüştüğü kesimler bunlar..Bir de Ilımlı İslamci pozunda munafiklar var tabi..
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