Taliban hükümetinden örnek uygulama: Afganistan'da dilencilere...

Afganistan genelinde alınan bir kararla dilenciliğin yasaklandığı bildirildi.

MepaNews'in haberine göre, bu kapsamda binlerce dilenci başken Kabil caddelerinden toplanarak barınabilecekleri mekanlara, evleri olanlar ise evlerine götürüldü.

ABD işgalindeki eski Kabil hükümeti döneminde Afganistan'da dilencilik bir meslek olarak sürdürülür hale gelmişti. İslam Emirliği yönetimi ise 14 Şubat'ta yaptığı açıklamada bugüne kadar başkent çevresinde 28 binden fazla dilenciyi toplandığını açıklamıştı.

Ancak ülkenin farklı vilayetlerinde dilenmeye devam edenler görülebiliyor.

Toplanan dilencilerden 17 bininin bunu meslek haline getirdiğini belirtirken geri kalan dilencilerin maddi durumu yetersiz kimseler olduğu tespit edilmişti.

Sokaklardan toplanan ve maddi durumu kötü olduğu tespit edilen dilencilere düzenli yardımlar yapılması ve kendilerine iş olanakları sağlanması için yerli ve yabancı sivil toplum kuruluşlarının da çalışmaları devam ediyor.