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Dünya, Taliban'ın Afganistan'daki zaferini konuşurken, Baran Dergisi yaşananları çarpıcı bir başlıkla duyurdu.

'Yıkık ABD arkasına bakmadan kaçıyor'

"Taliban hem ABD'yi hem de gavur düzeni hezimete uğrattı" başlıklı haberin detaylarında, "Yıkık ABD, arkasına bakmadan kaçıyor" ifadesi kullanıldı.

"İşgalci ABD Kabil'deki elçilik çalışanlarını tahliye etmeye başladı. Tahliye için gönderilecek ilave asker sayısı 3 binden 5 bine çıkarıldı. Karar, ABD BVaşkanı Joe Biden tarafından yazılı açıklama ile duyuruldu. Biden, askerlerin, çalışanların ve ailelerin güvenli bir şekilde tahliye edileceğini söyledi."

'Türkiye'yi müttefik olarak görüyoruz'

Baran Dergisi Afganistan askerlerinin teslim olduğunu ve herkes için genel af ilan edildiğini de belirtirken, Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid'in, "Türkiye'yi müttefik olarak görüyoruz." açıklamasını da aktardı.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid