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Dünya Taliban duyurdu: Türkiye'de açmayı düşünüyoruz
Dünya

Taliban duyurdu: Türkiye'de açmayı düşünüyoruz

Afganistan'da yeni yönetimin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi olarak atanan Muhammed Suheyl Şahin, Türkiye'de siyasi ofis açmayı düşündüklerini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-12-13 16:01:00 -
Taliban duyurdu: Türkiye'de açmayı düşünüyoruz

Afganistan'daki yeni yönetim tarafından Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi olarak atanan hareketin eski sözcülerinden Muhammed Suheyl Şahin Mepa News'in sorularını yanıtladı.

Röportaj sırasında Suhley Şahin'e "Bu süreçte Türkiye, Çin, Rusya gibi diğer ülkelerde de Katar, Doha'daki gibi siyasi ofisler açmayı düşünüyor musunuz?" sorusu soruldu.

Talibanlı yetkili ise şu şekilde yanıt verdi:

Evet, pratik açıdan ve bu ülkelerle ilişkilerimiz için bu önemlidir. Onlar için de Kabil'de böyle ofis ve elçiliklerin olması pratik olarak önemlidir. Çünkü bildiğiniz gibi, dünya tek bir ülkenin politikalarının peşinden gitmemeli. Her ülkenin kendi çıkarları ve kendi politikaları, hususi politikaları vardır. Bizim de kendi politikalarımız var. Onlarla karşılıklı çıkara dayalı olumlu ilişkilere açığız. Bu yüzden Afganistan'da herkesin yatırım yapmasının yolunu açtık. Ülkemizde geniş doğal kaynaklar, madenler var. Gelebilirler, Afganistan'ın inşasına katılabilirler ve ülkeye yatırım yapabilirler. Yatırımcı dostu bir ortamda yatırım yapmalarını sağlayan yasalarımız var. O yüzden bence bu amaçla her ülkede bu tür mekanlara, büyükelçiliklere, ofislere ihtiyaç var.

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