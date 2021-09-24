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Dünya Taliban duyurdu: Hırsıza el kesme cezasını uygulayacağız
Dünya

Taliban duyurdu: Hırsıza el kesme cezasını uygulayacağız

Taliban yönetiminde İslam hukukunun işletilmesinden sorumlu Molla Nooruddin Turabi, ülkeyi İslam'a göre yöneteceklerini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-09-24 09:51:00 - 2021-09-24 09:56:17
Taliban duyurdu: Hırsıza el kesme cezasını uygulayacağız

Taliban'ın kurucularından ve ABD işgalinden önceki son Taliban yönetiminde İslam hukukunun işletilmesinden sorumlu Molla Nooruddin Turabi, Amerikan haber ajansı Associated Press'e (AP) önemli açıklamalarda bulundu.

Başkenti Kabil'de AP'ye konuşan Turabi, "Kimse bize yasalarımızın ne olması gerektiğini söyleyemez. İslam'a uyacağız ve kanunlarımızı Kuran'a göre yapacağız" dedi. 

Hırsızlar için el kesme gibi bazı cezaların caydırıcılığı sebebiyle yeniden uygulamaya koyacaklarını söyleyen Turabi, "Ancak bu sefer yargılamalar titizlikle yapılacak ve sonuca bağlanacak" dedi.

Turabi bu cezanın, Taliban'ın ilk döneminden farklı olarak stadyumlarda yapılmayacağının altını çizdi.

Molla Turabi ayrıca, halkın televizyon, telefon gibi kitle iletişim araçlarını kullanmasının yasaklanmayacağını belirterek, insanların müzik dinleyip video çekebileceğini belirtti.

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Yorumlar

ahmet tunç

Ne kadar mutlu oldunuz değil mi ?..
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İ. Keskin

İslam dinini kısasa,el kesmeye, recme indirgeyen zavallılar; Allah'ın sizin gibiler için hazırladığı cezayı da unutmayın. Allah kendi dinini korur ve koruyor, kendi imanını korumaktan aciz olan bizlere daim şükretmek düşer. Allah sadece kendisine şükredenlerin kudretini artırır.
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