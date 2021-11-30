  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Taliban çatışmaya girdi! 3 DAEŞ’li öldü
Dünya

Taliban çatışmaya girdi! 3 DAEŞ’li öldü

Afganistan'da Taliban ile çıkan çatışmada 3 DEAŞ üyesi öldürüldü.

Yeniakit Publisher
2021-11-30 16:59:00 -
Taliban çatışmaya girdi! 3 DAEŞ’li öldü

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde Taliban mensuplarıyla terör örgütü DEAŞ üyeleri arasında çıkan çatışmada 3 örgüt üyesi etkisiz hale getirildi.

Nangarhar'daki Taliban yetkilileri, vilayetin merkezi Celalabad kentinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendiğini açıkladı.

Operasyon sırasında bir eve sığınan DEAŞ üyeleriyle Taliban mensupları arasında saatler süren çatışma yaşandığını belirten yetkililer, çatışma sonucu biri kadın 3 DEAŞ üyesinin öldürüldüğünü kaydetti.

Yetkililer, çatışmada aralarında DEAŞ'ın Nangarhar'daki elebaşlarından birinin bulunduğu 2 örgüt mensubunun yaralandığını bildirdi.

Çatışmada ayrıca 2 Taliban üyesinin de yaralandığı kaydedildi.

Terör örgütü DEAŞ, Taliban'ın 15 Ağustos'ta ülkeye hakim olmasının ardından saldırılarını artırdı.

DEAŞ'ın kalesi olarak bilinen Nangarhar'da ise örgüt üyeleri, Taliban mensuplarını hedef alan birçok silahlı ve bombalı saldırı düzenlemişti.

Örgüt üyelerinin 15 Ağustos'tan bu yana ikisi Kabil, biri Kunduz ve bir diğeri Kandahar olmak üzere düzenlediği dört büyük saldırıda, 250'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Taliban yönetimi ise DEAŞ'ın ciddi bir tehdit olmadığını savunuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Elinde dolar tutanlar dikkat! MÜSİAD’dan bomba dolar tahmini
Ekonomi

Elinde dolar tutanlar dikkat! MÜSİAD’dan bomba dolar tahmini

Dolar kurunun ani yükselişini değerlendiren MÜSİAD Başkanı, 2 hafta içinde doların düşmesini bekliyoruz açıklamasında bulundu.
Bölgede felaket! Arap Koalisyonu duyurdu… Füze depoları vuruldu
Gündem

Bölgede felaket! Arap Koalisyonu duyurdu… Füze depoları vuruldu

Yemen'de meşru hükümeti destekleyen Arap Koalisyonu Sana'da Husilere ait füze depolarını vurdu.
Ahmet Hakan, Arınç'ı delirtecek
Medya

Ahmet Hakan, Arınç'ı delirtecek

Önceki gün, Tayyip Erdoğan ile ilişkisi hakkında “Ona karşı hiçbir zaman rakip olmayacağım diye bir içtihatta bulundum. Beni fazla zorlaması..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay