Taliban bu kez tünel bombasıyla vurdu
Afganistan'ın güneyinde Kabil hükümeti güçlerinin konuşlu olduğu askeri merkez, Taliban tarafından tünel bombasıyla havaya uçuruldu.
Afganistan'ın güneyinde Kabil hükümeti güçlerinin konuşlu olduğu askeri merkez havaya uçuruldu.
Bölge kaynaklarından edinilen bilgilere göre, ülkenin güneyindeki Hilmend (Helmand) iline bağlı Sengin ilçesinde Kabil hükümeti güçlerine air bir askeri üste şiddetli bir patlama meydana geldi.
Kaynaklar, patlama nedeniyle üssün büyük oranda hasar gördüğünü, hasar tespitine yönelik çalışmaların halen sürdüğünü belirtti.
Öte yandan Taliban'a yakınlığıyla bilinen sosyal medya hesapları üzerinden servis edilen haberlerde, Sengin ilçesindeki askeri üssün Taliban tarafından 'tünel bombası' ile hedef alındığı belirtildi.
Taliban tarafından geçtiğimiz yıl Sengin ilçesinde düzenlenen bir başka saldırıda da tünel bombası düzeneği kullanılmış, hükümet güçlerinden çok sayıda asker ve polis saldırıda hayatını kaybetmişti.
Kaynak: Mepanews