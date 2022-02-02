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Dünya Taliban'dan ilginç yasak
Dünya

Taliban'dan ilginç yasak

Afganistan'da kontrolü ele geçiren Taliban, militanlarına, askeri üniforma giymiş ve silah kuşanmış halde eğlence parklarına girmeyi yasakladı.

Yeniakit Publisher
2022-02-02 20:36:00 - 2022-02-02 20:41:33
Taliban'dan ilginç yasak

 

Taliban'ın 20 yıllık Batı destekli yönetimi devirip, 15 Ağustos'ta Kabil'in kontrolünü ele geçirmesinden birkaç hafta sonra militanların eğlence parklarında keyif çatmalarının ilk görüntüleri geldi.

Özellikle Afgan başkenti Kabil'in eteklerinde bir eğlence parkının keyfini çıkaran silahlı Taliban birliklerinin görüntüleri, sosyal medyada geniş yer buldu.

Videolarda, Taliban birliklerinin çarpışan arabalarda ve diğer araçlarda eğlenirken silahlarını ateşlediği görülüyordu.

Taliban geçici hükümeti sözcüsü Zabihullah Mücahid, Twitter’da yaptığı açıklamada, "İslam Emirliği mücahitlerinin eğlence parklarına silah, askeri üniforma ve araçlarla girmesine izin verilmiyor. Mücahitler, eğlence parklarının tüm kural ve düzenlemelerine uymakla yükümlüdür." dedi.

 

 

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