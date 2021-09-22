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Dünya Taliban, BM Genel Kurulu görüşmelerine katılma talebinde bulundu
Dünya

Taliban, BM Genel Kurulu görüşmelerine katılma talebinde bulundu

Taliban, Birleşmiş Milletlere (BM) mektup göndererek, Genel Kurul görüşmelerine katılma talebinde bulundu ve sözcülerinden Suheyl Şahin'i BM büyükelçisi adayı gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-09-22 07:50:00 -
Taliban, BM Genel Kurulu görüşmelerine katılma talebinde bulundu

BM'de Afganistan'ı kimin temsil edeceği tartışmaları sürerken, Taliban, BM Genel Sekreterliğine gönderdiği mektupta örgütte eski hükümetin değil kendilerinin temsil edilmesi gerektiğini bildirdi.

AA muhabirinin BM kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakanı Vekili Emirhan Muttaki, gönderdiği mektupta, BM 76. Genel Kurul görüşmelerine katılma talebinde bulundu.

Muttaki, mektubunda Afganistan'ın BM Daimi Temsilciliğine ise sözcülerinden Suheyl Şahin'i aday gösterdi.

Ülkeler, BM büyükelçisi adaylarının ismini örgüte gönderdikten sonra, bu isimler BM Genel Kurulu'nun Akreditasyon Komitesi tarafından onaylanıyor.

Afganistan'ı BM'de şu an hala eski hükümetin BM Daimi Temsilcisi Ghulam Isaczai temsil ediyor.

 

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