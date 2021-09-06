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Dünya Taliban az önce dünyaya ilan etti: Kesin olarak aldık
Dünya

Taliban az önce dünyaya ilan etti: Kesin olarak aldık

Taliban, Afganistan'da direnişin sürdüğü Pençşir Vadisi'ni kesin olarak kontrol altına aldığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-09-06 08:11:00 -
Taliban az önce dünyaya ilan etti: Kesin olarak aldık

Taliban, Afganistan'daki direnişin merkezi konumunda bulunan Pençşir Vadisi'nin tamamen ele geçirildiğini duyurdu.

Afganistan'ın büyük bölümünde kontrolü sağlayan Taliban, gözünü Pençşir'e dikmişti.

Taliban karşıtı direnişe ev sahipliği yapan bölgeye binlerce militanını gönderen Taliban'dan yeni bir iddia geldi.

AFP'de yer alan son dakika gelişmesine göre, Taliban, 'Pençşir Vadisi tamamen ele geçirildi' açıklamasında bulundu.

Geçtiğimiz saatlerde Afgan Ulusal Direniş Cephesi lideri Ahmed Mesud, Taliban'a 'barış görüşmelerine başlayalım' çağrısında bulunmuş ancak 'ya teslim olun ya da ölün' cevabı almıştı.

Pençşir Vadisi, yaklaşık on yıl boyunca Sovyetler Birliği'ne karşı direnmişti.

Ayrıntılar geliyor...

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Yorumlar

Erdem MASTAR

Allah cihadinizi mübarek etsin ki az bir topluluğu çok topluluga Galip getirdi ümmete nefes aldırdı darısı ülkemize
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Eyman

Cenk kalesinde 500 Çeçen mücahidi benzinle diri diri yakan Raşit Dostum'u Allah için kısasla halledin! Mesut ve Yar gibi piyon, satılık, hain, cahil ve her zaman işgalcilerin kullanabileceği maşalar affetmeyin! Devlet-i Ali İslam'a ihanetin bedeli ibretlik olmalı ki Amerika ve diğer katillerin iştahları ebediyen kapatılmalı, umutları ebeden sönmeli. Yaşasın direniş, nice zaferlere inşallah. Elhamdülillah. Elhamdülillah.
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