Taliban az önce dünyaya ilan etti: Kesin olarak aldık
Taliban, Afganistan'da direnişin sürdüğü Pençşir Vadisi'ni kesin olarak kontrol altına aldığını duyurdu.
Taliban, Afganistan'daki direnişin merkezi konumunda bulunan Pençşir Vadisi'nin tamamen ele geçirildiğini duyurdu.
Afganistan'ın büyük bölümünde kontrolü sağlayan Taliban, gözünü Pençşir'e dikmişti.
Taliban karşıtı direnişe ev sahipliği yapan bölgeye binlerce militanını gönderen Taliban'dan yeni bir iddia geldi.
AFP'de yer alan son dakika gelişmesine göre, Taliban, 'Pençşir Vadisi tamamen ele geçirildi' açıklamasında bulundu.
Geçtiğimiz saatlerde Afgan Ulusal Direniş Cephesi lideri Ahmed Mesud, Taliban'a 'barış görüşmelerine başlayalım' çağrısında bulunmuş ancak 'ya teslim olun ya da ölün' cevabı almıştı.
Pençşir Vadisi, yaklaşık on yıl boyunca Sovyetler Birliği'ne karşı direnmişti.
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