Taliban Afganistan’ın Herat şehrine doğru ilerlemeyi sürdürüyor

Taliban'ın, Afganistan'ın kuzeybatısında stratejik ve tarihi öneme sahip Herat şehir merkezine ilerlediği bildirildi.

Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre hareket, geçtiğimiz hafta içerisinde Herat ilinde yeniden ilerleyişe geçti.

Bu kapsamda Taliban mensupları, Kabil hükümeti kontrolüne giren ilçe merkezlerini geri alarak, şehir merkezi olan Herat'a yöneldi.

Taliban, Mayıs ayından bu yana Herat ilinin ilçe merkezlerinin tamamına yakınını kontrol altına almış ve şehir merkezini kuşatmıştı.

Herat şehir merkezinde çatışmalar

Son olarak dün Herat şehir merkezinin dış mahallelerine giren Taliban ile, Kabil hükümeti güçleri ve yerel milis gruplar arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Çatışmalarda, bölgenin tanınmış milis liderlerinden ve Cemiyet-i İslami'nin önde gelen isimlerinden olan İsmail Han da yer alıyor. İsmail Han'ın milisleri, Herat'ta Taliban ilerleyişini durdurmaya çalışıyor.

Çatışmalar şehrin dış mahallelerinde devam ederken, Taliban'ın Herat'ı bölgeye bağlayan yolları, ayrıca Herat Havalimanı'na çıkan yolları da kestiği ifade ediliyor.

500 binden fazla nüfusa sahip olan Herat, Kabil ve Kandahar'ın ardından Afganistan2ın en büyük üçüncü şehri konumunda.

Kaynak: Mepa News