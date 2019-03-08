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Taliban, Afgan hükümeti ile ateşkesi görüştüğünü reddetti

Taliban’dan yapılan açıklamada, Doha’da ABD ile devam eden görüşmelerde Kabil hükümeti ile ateşkesi görüştükleri reddedildi.

08 Mart 2019 Cuma 16:16
Taliban, Afgan hükümeti ile ateşkesi görüştüğünü reddetti

Taliban’dan yapılan açıklamada, Doha’da ABD ile devam eden görüşmelerde Kabil hükümeti ile ateşkesi görüştükleri reddedildi.


Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid yaptığı açıklamada, Washington’dan dün yapılan açıklamaların aksine, Doha’da ABD ile devam eden görüşmelerde Kabil hükümeti ile ateşkes ve diyaloğu görüştüklerini reddetti. Mücahid, "Görüşmelerin bu evresi, iki meselenin ayrıntılarını ortadan kaldırmakla ilgili. İşgalci bütün güçlerin Afganistan’dan çekilmesi ve ülkenin uluslararası militanlık için bir üs olarak kullanılmasına izin vermemesi" diyerek, iki meseleyi 17 yıllık ihtilafın dış yönü olarak tanımladı. Mücahid, "İç meseleler ve ABD’ye bağlı olmayan diğer konular tartışma konusu olmadı" dedi.


ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Robert Palladino, dün yaptığı açıklamada bunun aksini söylemiş, "Odaklandığımız şey, gelecekteki herhangi bir anlaşmayı oluşturacak olan birbiriyle bağlantılı dört konu. Bunlar; terörizm, asker geri çekme, Afganistan içi diyalog ve ateşkes" diyerek görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini sözlerine eklemişti.



En uzun müzakereler


Washington ve Taliban arasında en son gerçekleştirilen ve en uzun olduğu düşünülen müzakereler Katar’ın başkenti Doha’da 25 Şubat’ta başladı. Müzakereler sırasında iki taraf da sessiz kaldı. Görüşmeler iki günde en az bir kez duraklatıldı ve Taliban’dan bugün yapılan açıklamada, müzakerelerin Cumartesi günü devam etmesi talebiyle görüşmelerin bir gün daha askıya alındığını söylendi.


Beklentilerin yüksek olduğu müzakerelerde, ABD ve Taliban Ocak ayında gerçekleştirilen bir önceki turda, ABD’nin birliklerinin geri çekilmesine ve Afganistan’ın teröristleri barındırmasını önleme amaçlı bir anlaşmaya odaklanan taslak bir çerçeveyle ayrılmıştı.



Kukla hükümetle görüşmeye ret


Taliban müzakerelerde “kukla” olarak nitelendirdikleri Afgan hükümetiyle görüşmeyi defalarca reddetti. Ancak, ABD elçisi Zalmay Khalilzad daha önce konuyla ilgili ilerleme kaydedildiğini ima etti.


Khalilzad ayrıca Doha’daki müzakerelerin başlangıcında aylar süren diplomatik baskıda iki taraf arasındaki en üst düzey katılım olarak lanse edilen Taliban’ın Üst Düzey Siyasi Lideri Molla Abdul Ghani Baradar ile bir araya geldi. Afganistan’daki ABD ve NATO komutanı General Scott Miller da bazı görüşmelere katıldı.



Pompeo Doha’ya gidebilir


ABD Başkanı Donald Trump, ABD’nin 14 bin askerinin hala Afganistan’da görevde olduğunu belirterek askerleri geri çekme konusundaki istekliliğini defalarca dile getirmişti. Ancak, dün ABD Merkez Komutanlığı başındaki General Votel, ordunun Afganistan’dan çekilme yönünde hiçbir talimat almadığını söyledi.


Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, birkaç hafta içinde müzakereleri ilerletmek için Doha’yı ziyaret edebileceğini söyledi.


Afganistan, 1979’da Sovyet istilasından sonra neredeyse sürekli bir çatışma içinde yaşadı. Sovyet istilasından sonra çatışma iç savaş, Taliban rejimi ve 9/11’den sonraki ABD işgaliyle devam etti.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 16:16
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