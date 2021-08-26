Taliban açıkladı! 6 patlamadan 4'ü ABD tarafından gerçekleştirildi
Afganistan'ın başkenti Kabil'deki terör saldırılarının ardından 4 ayrı patlama daha meydana geldi. Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, 4 patlamanın da ABD tarafından gerçekleştirildiğini duyurdu.
Afganistan'ın başkenti Kabil'de 6 ayrı patlama yaşandı.
'4'ü ABD ile ilgili'
Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid'den patlamalara ilişkin yeni bir açıklama geldi. Mücahid, terör saldırısından sonra meydana gelen patlamaların sebebini "ABD güçleri, kendi ekipmanlarını imha ediyor. 2 saldırıdan sonra meydana gelen 4 patlama bununla ilgili." dedi.
En şiddetlisi 6'ncısıydı!
Kabil'deki AA muhabirinin aktardığına göre, terör saldırılarının ardından havaalanına yakın bölgelerden 4 patlama sesi daha geldi. Bunlardan en şiddetlisi ise 6'ncısında yaşandı.