Taliban ABD'ye meydan okudu: Süre doldu, derhal çekil!

Mücahid'in yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Yabancı güçlerin Afganistan'dan çekilmesine dair üzerinde uzlaşılan 1 Mayıs tarihi geçtiğinden, bu ihlal Afganistan İslam Emirliği (AİE) mücahitlerinin, işgalci güçlere karşı uygun gördüğü her karşı aksiyonu alma yolunu açmıştır.

AİE mücahitleri bu kapsamda şimdi, İslam Emirliği liderliğinin egemenlik, ülkenin değerleri ve ali menfaatleri doğrultusunda alacağı kararı beklemektedir. Bu kararla birlikte harekete geçeceklerdir, inşallah."

Taliban liderliğinin ne yönde karar alacağı ve yabancı güçlere yönelik saldırıların başlayıp başlamayacağı ise belirsizliğini koruyor.

Bölge uzmanları hareketin süreci daha aşamalı ve ağırdan yürüteceği görüşünde.

ABD'nin halihazırda Afganistan'daki toplam askeri varlığı 20 bini aşıyor. Bunların yaklaşık 2 bin 500'ünü resmi askerler, kalanını ise paralı askerler ve diğer sözleşmeli çalışanlar teşkil ediyor. NATO misyonu bünyesindeki diğer yabancı güçlerin resmi askeri personel sayısı ise yaklaşık 7 bin 500.

Çekilme süreci

29 Şubat 2020 tarihinde Katar'ın başkenti Doha'da imzalanan anlaşmayla ABD, Afganistan'ı Mayıs 2021 tarihine kadar tamamen terk etmeyi taahhüt etmişti.

20 Ocak 2021 tarihinde resmi olarak göreve başlayan Joe Biden yönetimi ise, çekilme sürecinin Mayıs ayında başlayacağını ve 11 Eylül 2021 tarihine kadar bitirileceğini ilan etti.