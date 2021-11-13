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Dünya Taliban: ABD-NATO güdümlü bir orduya ihtiyacımız yok
Dünya

Taliban: ABD-NATO güdümlü bir orduya ihtiyacımız yok

Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki, yeni ve daha güçlü bir ordu oluşturmak için çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürdüklerini belirterek, “Afganistan’ın geçmişteki gibi ABD ve NATO tarafından eğitilen ve idare edilen bir orduya ihtiyacı yok” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-11-13 21:12:00 -
Taliban: ABD-NATO güdümlü bir orduya ihtiyacımız yok

Münübe Yılmaz

Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki, yeni ve daha güçlü bir ordu oluşturmak için çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürdüklerini belirterek, “Afganistan’ın geçmişteki gibi ABD ve NATO tarafından eğitilen ve idare edilen bir orduya ihtiyacı yok” dedi. Muttaki, İslamabad Stratejik Araştırmalar Enstitüsü’ne yaptığı ziyarette Afganistan’daki mevcut durum, iç ve dış sorunlar ve ABD-NATO ile ilişkilere dair açıklamalarda bulundu. Mevcut Taliban hükümetinin Afganistan’daki tüm etnik ve siyasi kesimleri temsil ettiğini belirten Muttaki, “kapsayıcılık” konusunda tereddütleri bulunmadığını ifade etti.

“Kadınlara büyük iş düşüyor”

Muttaki, Afganistan’daki kadınların durumuyla ilgili olarak da “Kadınların varlığına ve çeşitli sektörlerdeki faaliyetlerine kesinlikle karşı değiliz. Afganistan’ın kalkınması için onlara büyük iş düşüyor. Ülkemizde eğitim alanında çalışan kadınların dörtte üçü tekrar işlerine döndü. Üstelik diğer devlet dairelerinde de kadınlar var” dedi.

 

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