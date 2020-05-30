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Aktüel

Taliban, 73 Afgan askeri ve polisi serbest bıraktı

Afganistan’da Taliban, esir tuttuğu 73 Afgan askeri ve polisi serbest bıraktı.

Yeniakit Publisher
2020-05-30 16:22:55 -
Taliban, 73 Afgan askeri ve polisi serbest bıraktı

Afganistan’da Taliban, esir tuttuğu 73 Afgan askeri ve polisi serbest bıraktı.


Afganistan’da Taliban, Belh , Kündüz, Host, Paktiye, Paktika ve Logar’da esir tuttuğu Afgan asker ve polislerden oluşan 73 kişilik grubu bugün serbest bıraktı. Taliban Sözcüsü Suhail Shahina, esir tutulan 73 Afgan askeri ve polisin serbest bırakıldığını açıkladı.


Öte yandan Taliban şu ana esir tutulan kadar 420 Afgan askeri ve polisi serbest bıraktı.

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