Taliban 150’ye yakın MANPADS ele geçirdi

Taliban, 150’ye yakın FIM-92 Stinger MANPADS ele geçirdi.

M5’in Rus kaynaklardan elde ettiği bilgiye göre Afganistan’da 20 yıl sonra yeniden kontrolü ele geçiren Taliban, Afgan Ordusu envanterinde bulunan 150’ye yakın FIM-92 Stinger MANDAPS’ı (Omuzdan atılan hava savunma füze sistemi) ele geçirdi.

Hava araçlarına karşı kullanılıyor

FIM-92 Stinger MANPDAS, tek personel tarafından hava araçlarına karşı kullanılıyor. Taliban’ın ele geçirdiği füzelerin “A ve/veya C” modeli olduğu değerlendiriliyor.. FIM-92C Stinger, azami 4.8 km menzile ve 3.8 km irtifaya ulaşabiliyor. Kızılötesi Arayıcı(IR) güdüme sahip füze, 1 kg yüksek infilaklı harp başlığı taşıyor. Füze, azami 2.2 mach sürate ulaşabilmekte.

Omuzdan atılan Stinger ile modern savaş uçaklarını vurmak oldukça zor olsa da helikopterler ve çeşitli sivil hava araçları için önemli bir tehdit teşkil ediyor.

Kaynak: M5