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Dünya Taliban 150’ye yakın MANPADS ele geçirdi
Dünya

Taliban 150’ye yakın MANPADS ele geçirdi

Afganistan'da kontrolü ele geçiren Taliban'ın 150’ye yakın FIM-92 Stinger MANPADS ele geçirdiği öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-08-24 22:32:00 - 2021-08-25 09:33:08
Taliban 150’ye yakın MANPADS ele geçirdi

Taliban, 150’ye yakın FIM-92 Stinger MANPADS ele geçirdi.

M5’in Rus kaynaklardan elde ettiği bilgiye göre Afganistan’da 20 yıl sonra yeniden kontrolü ele geçiren Taliban, Afgan Ordusu envanterinde bulunan 150’ye yakın FIM-92 Stinger MANDAPS’ı (Omuzdan atılan hava savunma füze sistemi) ele geçirdi.

Hava araçlarına karşı kullanılıyor

FIM-92 Stinger MANPDAS, tek personel tarafından hava araçlarına karşı kullanılıyor. Taliban’ın ele geçirdiği füzelerin “A ve/veya C” modeli olduğu değerlendiriliyor.. FIM-92C Stinger, azami 4.8 km menzile ve 3.8 km irtifaya ulaşabiliyor. Kızılötesi Arayıcı(IR) güdüme sahip füze, 1 kg yüksek infilaklı harp başlığı taşıyor. Füze, azami 2.2 mach sürate ulaşabilmekte.

Omuzdan atılan Stinger ile modern savaş uçaklarını vurmak oldukça zor olsa da helikopterler ve çeşitli sivil hava araçları için önemli bir tehdit teşkil ediyor.

Kaynak: M5

 

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Yorumlar

Okur okudu

Bu gidişle bizim Afganistana mülteci gitme şansımız daha yüksek o yüzden onlara iyi davranalım. Afganların bize olan sevgisinin değerini bilelim.
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mahmud

hay Allah nerden bulmuslar acaba topraklari kazinca yerden mi cikti! ya iste akit siz saf saf bunlari samimi musluman diye millete yutturmaya calisiyorsunuz. islam dusmani taliban amerikanin usagidir , amerikada usagini her turlu besler ta ki isi bitene kadar.
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