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Talha Uğurluel'in rotasını FETÖ bozdu

Yargılandığı FETÖ davasından yurtdışına çıkış yasağı konularak tahliye edilen tarihçi yazar Talha Uğurluel şimdilerde yurtiçi turlar düzenliyor. Uğurluel’in düzenlediği uluslararası turlarla FETÖ'cüleri yurt dışına kaçırdığı iddia edilmişti.

10 Haziran 2019 Pazartesi 14:32
Talha Uğurluel'in rotasını FETÖ bozdu

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDYsoruşturma kapsamında 8 Aralık 2018'de İstanbul'daki evinde yakalanıp tutuklanan tarihçi yazar Talha Uğurluel, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılandığı davada yurtdışına çıkış yasağı konularak tahliye edilmişti.

Rotasını yurtiçine çevirdi

Özellikle Kudüs ve Mekke gibi İslami merkezlere düzenlediği yurtdışı seyahat turları ile bilinen Uğurluel FETÖ soruşturmasının ardından rotasını yurtiçine çevirdi. Uğurluel şimdilerde özellikle İstanbul merkezli yurtiçi turlar düzenliyor.

Şehir içi tur düzenliyor

Talha Uğurluel rehberliğinde düzenlenen turlarda İstanbul Eyüp Sultan, Topkapı Sarayı, Ayasofya, Boğaz, Fener, Balat, Ayvansaray gibi turistik ve dini mekanlar ziyaret ediliyor.

Uğurluel’in yurtdışındaki şehirlere  "tarih turu" adıyla düzenlediği gezilerin  "FETÖ'cüleri yurt dışına kaçırma operasyonu" olduğu iddia edilmişti.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 14:32
  1. İstanbul
  2. Erzincan
  3. Topkapı Sarayı
  4. Ayasofya
  5. Boğaz
  6. Fener
  7. Balat
  8. Talha Uğurluel
  9. istanbul
  10. tur

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