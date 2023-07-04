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Ekonomi Talep patlayınca Rusya'dan flaş karar geldi! Türkiye'ye satmaya başladılar
Ekonomi

Talep patlayınca Rusya'dan flaş karar geldi! Türkiye'ye satmaya başladılar

Yeniakit Publisher
2023-07-04 10:58:00 -
Talep patlayınca Rusya'dan flaş karar geldi! Türkiye'ye satmaya başladılar

Rusya Tur Operatörleri Birliği, son dönemde popüler olan Türkiye'deki yat turlarıyla ilgili harekete geçti.

Türkiye’de yat turlarının popüler olmaya başlaması Rus tur operatörlerini harekete geçirdi.

Rusya Tur Operatörleri Birliğinin (ATOR) aktardığına göre Coral Travel, Rusya pazarından ilk kez Türkiye’ye yat turu satışlarına başladı.

Antalya’nın Kemer ilçesinde yapılacak turlar 3 gece Selim Kaptan veya Helin Sultan yatında (tam pansiyon yemek) ve 4 gece kıyıda 5 yıldızlı her şey dahil otelde olmak üzere toplamda 7 gece olarak satışa sunuldu.

Uçak bileti, transfer ve sağlık sigortası dahil tur fiyatlarının ise iki kişi için 270,5 bin ruble-276,5 bin ruble aralığında olduğu kaydedildi.

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