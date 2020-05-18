Talep arttı... Et fiyatlarında normalleşme düşüşü

Mayıs ayında kuzuların piyasaya sürülmesi ile fiyatların daha da gerileyeceğini belirten Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği (TÜDKİYEB) Başkanı Nihat Çelik, özellikle normalleşme çerçevesinde işletmelerin açılması ile birlikte kırmızı ette fiyatların aşağıya çekileceğini anlattı.

Fiyatlar geçen aya göre geriledi

Türkiye’de kişi başı küçükbaş hayvan eti tüketiminin gelişmiş ülkelere göre düşük olduğunu kaydeden Çelik, “Ülkemizde yaklaşık olarak kişi başı 1,5 kg küçükbaş hayvan eti tüketilmektedir. Tüketimin en fazla olduğu ülkeler 8,5 kg ile Avustralya, 6,6 kg ile Uruguay’dır. Dünya ortalamasının 1,7 kg olduğu küçükbaş eti tüketimi ABD’de 0,4 kg olarak gerçekleşmiştir. Ülkemizdeki mevcut küçükbaş üretimi Türkiye’nin ihtiyacını karşılayabilecek düzeydedir” diye konuştu. Nisan 2020 fiyatlarıyla kuzunun toptan satış fiyatının 41 lira olduğunu anlatan Çelik, bu fiyatın geçen aya göre yüzde 0.7 gerilediğini ifade etti.

(Yenişafak)