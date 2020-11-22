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Ekonomi Talebe yetişemeyen İzmirli balıkçılar vites yükseltti
Ekonomi

Talebe yetişemeyen İzmirli balıkçılar vites yükseltti

İzmir Balıkçı İş Adamları Derneği Başkanı Şahin Çakan: - "Bu sene balıkçılıkta çok daha iyi bir seviyedeyiz. Pandemiden dolayı inanılmaz bir tüketim var. Taleplere yetişemiyoruz" - "Bu sene tüm Türkiye Ege balığı tüketti. Buradaki balık halinden Türkiye'nin dört bir yanına ürün gönderiyoruz. Geçen sene 55 bin ton olan rakamın bu sene 60 bine ulaşacağına kesin gözüyle bakıyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-11-22 11:04:29 -
Talebe yetişemeyen İzmirli balıkçılar vites yükseltti

İZMİR (AA) - YUSUF ŞAHBAZ - İzmir Balıkçı İş Adamları Derneği Başkanı Şahin Çakan, bu sene balıkçılıkta çok daha iyi bir seviyede olduklarını belirterek, "Pandemiden dolayı inanılmaz bir tüketim var. Taleplere yetişemiyoruz." dedi.

Eylül ayında "Vira Bismillah" diyerek denize açılan balıkçıların yoğun mesaisi devam ediyor. Karadeniz'de palamutla sezona hızlı giriş yapan balıkçılar, Ege'de ise sardalya ile umduğunu buldu. Kasım ayının ilk haftalarında yaşanan kefal bolluğuyla kasaları dolduran Egeli balıkçılar, bereketli bir sezon geçiriyor.

Balıkçılar şimdi dört gözle denizlerin soğumasıyla hamsinin gelişini bekliyor.

Gece gündüz demeden avlanan balıklar, sabahın erken saatlerinde İzmir Su Ürünleri Hali'ne getiriliyor. Sıkı pazarlıkların yapıldığı mezatlardan sonra kasalarla kamyonlara yüklenen balıklar tüm Türkiye'ye dağıtılıyor.

Çeşitli balıkların görücüye çıktığı haldeki yoğunluk öğlen saatlerine kadar devam ediyor

İzmir Balıkçı İş Adamları Derneği Başkanı Şahin Çakan, AA muhabirine, sezonun başından beri vatandaşın balığa ilgisinin hiç azalmadığını söyledi.

Geçen yılın kayıtlarına göre İzmir'deki halden 55 bin ton ürün çıkışının yapıldığını aktaran Çakan, "İstanbul ise 35 bin tonda kaldı. Bursa çok daha geride. Bu sene balıkçılıkta çok daha iyi bir seviyedeyiz. Pandemiden dolayı inanılmaz bir tüketim var. Taleplere yetişemiyoruz." diye konuştu.

Çakan, Karadeniz'de hamsi sezonunun yavaş yavaş başladığına işaret ederek, Ege'de ise yıllardır süre gelen sardalya bereketinin devam ettiğini vurguladı.

Balık haline gelen bireysel tüketici sayısında da ciddi artış olduğunu dile getiren Çakan, özellikle hamsi ve sardalyada tüketicinin taleplerine yetişemediklerinin altını çizdi.

Çakan, Ege'de balık çeşidinin fazla olduğunu ifade ederek, "Bu sene tüm Türkiye Ege balığı tüketti. Buradaki balık halinden Türkiye'nin dört bir yanına ürün gönderiyoruz. Geçen sene 55 bin ton olan rakamın bu sene 60 bine ulaşacağına kesin gözüyle bakıyoruz. Fiyatlardan da herkes memnun. Balıkçı da tüketici de." değerlendirmesinde bulundu.


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