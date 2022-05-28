Talat Bulut'tan rezil çıkış: Gay rolü oynarım

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Medyada topluma "sanatçı" diye ile sunulan isimler, gençlere ahlak dışı rol model olmayı sürdürüyor.

Yasak Elma dizisinin setindeki kadınları taciz ettiği iddiası ile hakkında dava açılan Talat Bulut, bir eşcinsel rolünü oynayabileceğini söyledi.

Cüneyt Arkın’ın "Gay ya da kadın bir karakteri oynamam." sözlerinin hatırlatıldığı Bulut, "Dünya standartlarında bir iş düşünüyorsan ‘Ben oynamam’ demek çok zor. Bir gay rolü geliyorsa ve ben onu becerebileceksem oynarım. Seyirci farklı algılar diye böyle bir rolü reddetmek yanlış." dedi.