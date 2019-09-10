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Talas’tan Ardıç’a Hizmet Çıkarması

Talas Belediyesince “Belediye Mahallemizde” sloganı ile gerçekleştirilen ve kırsal mahallelerin tespit edilen ihtiyaçlarının aynı anda bütün birimlerce giderildiği hizmet çıkarması, bu kez Ardıç Mahallesinde başladı.

10 Eylül 2019 Salı 10:54
Talas’tan Ardıç’a Hizmet Çıkarması

Talas Belediyesince “Belediye Mahallemizde” sloganı ile gerçekleştirilen ve kırsal mahallelerin tespit edilen ihtiyaçlarının aynı anda bütün birimlerce giderildiği hizmet çıkarması, bu kez Ardıç Mahallesinde başladı.


Mahalledeki törende konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, “Çalışmamızın temeli, kırsal mahallelerimizi şehirdeki konfora yaklaştırmak.” dedi.


İlki Çömlekçi’de yapılan fen işleri, park bahçeler, temizlik işleri, ulaşım hizmetleri gibi belediyenin bütün birimlerinin yer aldığı çalışmanın on üçüncü durağı Ardıç Mahallesi oldu. Mahalle meydanında Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan törende konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, daha önceden tespit edilen mahallenin bütün ihtiyaçlarını plan dâhilinde üç gün süreyle tamamlayacaklarını söyledi.


Başkan Yalçın, Belediye Mahallemizde Projesinin önemine dikkat çekerek, “Değerli Ardıçlı kardeşlerim. Talas Belediyemizin ve Büyükşehir Belediyemizin ilgili birimleri, Kayseri ve Civarı Elektrik Şirketi, Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) olarak hepimiz birden köylerimizde çalışma başlattık. Cenabı Allah hizmetlerimizi daim eylesin.” diye konuştu.


Başkan Yalçın, merkezin yanında kırsal mahallelerin de önemli olduğunu ifade ederek, “Ardıç ta, diğer köylerimiz de bizim için çok önemli. Bu çalışmanın sebebi, şehirdeki konfora yaklaşabilmek. Bu nedenle bunu proje haline getirdik. Muhtarımız ve sizlerle yaptığımız istişareler sonucu eksikleri tespit ettik. Hakikaten üç günde 40 tane iş makinası ve 100’e yakın personelle birçok iş yapılacak. Bu çalışmadan farklı olarak daha sonraki yatırımlarımızı da planlamış durumdayız.” şeklinde konuştu.


Ardıç Muhtarı Alper Solak ise, yapılan çalışmalardan dolayı Başkan Yalçın’a teşekkür ederek, kendisine organik köy yumurtası ve yoğurdu hediye etti. Çalışmalar, konuşmaların ve duanın ardından başladı. Mahalledeki çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Yalçın’a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.


Büyükşehir ve Talas Belediyesi, Kayseri ve Civarı Elektrik Şirketi, KASKİ, Ulaşım A.Ş. gibi diğer altyapı kurumlarının da yer aldığı çalışmalar; mahalledeki yol, asfalt, kaldırım, kilitli parke, aydınlatma, kanalizasyon, ilaçlama, mezarlık temizliği, otobüs durakları gibi hizmetleri kapsıyor.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 10:54
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