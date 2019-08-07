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Talas Kurban Bayramına Hazır

Talas Belediyesi ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi vatandaşların huzurlu ve güven içinde bir bayram geçirebilmesi için hazırlıklarını tamamladı.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 12:36
Talas Kurban Bayramına Hazır

Talas Belediyesi ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi vatandaşların huzurlu ve güven içinde bir bayram geçirebilmesi için hazırlıklarını tamamladı. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ilçede yeni yerinde hizmet veren kurban satış yerinde incelemelerde bulundu.


Başkan Yalçın, Talas’ta şimdiye kadar Tavlusun Caddesi üzerinde hizmet veren ve bu yıl ilk kez Reşadiye Mahallesine kurulan ilçenin kurban satış alanını ziyaret etti. Burada vatandaşlarla ve esnafla sohbet eden Başkan Yalçın, birlik, beraberlik ve paylaşmanın sembolü Kurban Bayramı’nın huzur içinde geçmesi için tedbirlerin alındığını söyledi. Başkan Yalçın, “Zabıta Müdürlüğümüz, Temizlik İşleri Müdürlüğümüz, Sağlık İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz başta olmak üzere bütün birimlerimiz planlamalarını tamamladı.” dedi.


Bayram tatili öncesi belediye olarak yapılan çalışmaları anlatan Başkan Yalçın, “Vatandaşlarımızın huzur ve güvenli şekilde mezarlık ziyaretleri ve ibadetleri için, mezarlıkların bakımı, temizliği ve camilerimizin ilaçlanması yapıldı. Ayrıca sokak ve cadde aralarındaki boş arsaların kuruyan otlarının neden olduğu görüntü kirliliğini ortadan kaldırdık.” diye konuştu.


Başkan Yalçın, vatandaşlardan özellikle belirlenen yerler dışında kurbanlarını kesmemeleri konusunda uyarılarda bulunarak, “İnancımız gereği temizlik imanın yarısıdır. Müslüman temizdir, çevresini de temiz tutar. Bu nedenle kurbanlarımızı keserken çevremizi temiz tutmaya özen gösterelim. Vatandaşlarımızın olumsuz bir durumla karşılaşmaları halinde belediyemizin 437 00 55 nolu telefonunu aramalarını rica ediyoruz.” ifadelerini kullandı.


Başkan Yalçın, kurban satış alanı için Seyyid Burhaneddin Mezarlığı karşısından, Selçuklu Evi ve Osmanlı Evi önünden bayramın birinci günü akşam 19.00’a kadar saat başı ücretsiz servis kalkacağını belirterek, “Hemşehrilerimizin Kurban Bayramlarını kutluyorum. Rabbim bizleri birlik ve beraberlik içinde nice bayramlaşa ulaştırsın.” diyerek sözlerini tamamladı.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 12:36
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