Talas Belediyesi personelleri bayramlaştı Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kurban Bayramının ardından ilk mesai gününde güne belediye hizmet binasındaki birimlerde görevli personelle bayramlaşarak başladı.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kurban Bayramının ardından ilk mesai gününde güne belediye hizmet binasındaki birimlerde görevli personelle bayramlaşarak başladı.

Başkan yardımcılarıyla birimleri tek tek dolaşan Başkan Yalçın, çalışanlarla tokalaştı. Personelle yakından ilgilenen Başkan Yalçın, kendilerinin bayramlarını kutladı. Belediyedeki vatandaşların da bayramlarını tebrik eden Başkan Yalçın, bayramın birlik beraberlik ve yakınlaşma olduğunu belirterek; “Allah ailenizle, çocuklarınızla ve bütün sevdiklerinizle sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice bayramlara eriştirsin. Kurban Bayramınız mübarek olsun” dedi.

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