Talanın adresi CHP’li belediyeler

Yavuz Selim İstanbul

Kaymak tabakanın keyif sürdüğü bölgelerdeki seçim sandıklarından hep birinci parti olarak çıkan CHP’nin idare ettiği belediyeler; ormanın, denizin, SİT alanı olarak belirlenen tarihi noktaların betona boğulduğu noktalar olarak öne çıkıyor. Utanıp sıkılmadan son günlerdeki orman yangınlarının gerçekleştiği bölgelerin imara açılacağı yalanı üzerinden kara propaganda üreten CHP’nin sahip olduğu belediyelerin ballı bölgelerde tarihi imar vurgunlarına ev sahipliği yaptığı, bakanlığın ise mesaisinin büyük bölümünü bu vurgunları durdurmaya harcadığı kaydedildi. Gazete sütunlarına sığdırılamayacak kadar fazla olan bu imar vurgunları şöyle sıralanıyor:

Bodrum’un altı üstü

l Zillet İttifakı’nın %79 oy aldığı Bodrum beton bölgesine dönmüş durumda. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, son iki yılda 2 bin 500 kaçak lüks yapı tespit etti. Belediyenin göz yumduğu 424 kaçak yapının bakanlıkça yıkıldığı, 2 bin binanın yıkım işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.

Muğla kaçak beton

l CHP’li Muğla Belediyesi’nin imar ve inşaatına geçit verdiği 1584 kaçak villanın 600’ünün Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yıkıldığı bildirildi.

Çeşme’deki talan

l CHP’li Çeşme Belediyesi deniz kenarı, ormanlık alan ve SİT alanında 913 lüks yapı inşaatına geçit verdi, bakanlık yıkım çalışması başlattı.

l CHP’li Fethiye Belediyesi’nin hududlarında 600’e yakın kaçak inşaatın Bakanlık tarafından yıkıldığı tespit edildi.

ACARKENT hançeri

l Anadolu yakası ormanlarının kalbine bıçak gibi saplanan Acarkent, Acaristanbul ve Beykoz Konaklarına CHP’li belediyeler onay verdi. Acaristanbul’a ruhsat 1999’da, Acarkent’e 1993’te verildi. Saip Molla 1 Ormanı içinde bulunan Acarkent’te 1 milyon 882 bin 542, sosyal ve ticari tesislerde 271 bin 293 metrekare olmak üzere toplam 2 milyon 153 bin 835 metrekare imar aşımı yapılıp ağaçlar kesildi betonlar dikildi.

Ormana koç boynuzu

l İstanbul Sarıyer Mavramoloz Ormanı, CHP/SHP iktidarında Koç’lara peşkeş çekildi. Koç Üniversitesi’nin inşa süreci 1992 yılında başladı. DYP-SHP iktidarında 26.4.1992 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla Sarıyer ilçesi, Rumelifeneri Köyü hudutları içinde bulunan 160 hektarlık devlet ormanı, üniversite kampüsü kurmak üzere 49 yıl süreyle Koç Üniversitesi’ne tahsis edildi.

Fakir edebiyatçısı Özdil

l Zillet medyasının tetikçilerinden Yılmaz Özdil’in ile firari Can Dündar’ın Bodrum’da, Soner Yalçın’ın Çeşme ve Levent’te, Fatih Portakal’ın İzmir Seferhisar’da kaçak yapılarını CHP’li belediyeler seyretti.

l Bodrum’da üzerine çöktüğü muhteşem manzaralı villasına 167,5 metrekarelik kaçak inşaat çıkan Sözcü yazarı Yılmaz Özdil’in Bitez’de 4,6 milyon liraya satın aldığı villasının bir bölümü kaçak çıktı. Özdil’in 142,5 metrekare ofis olarak satın aldığı yapıyı ek kaçak inşaatlarla 310 metrekarelik bir villaya çevirdiği tespit edildi. Villanın üzerine kayıtlı olduğu eşi Hülya Özdil hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

Fetö’cü Can Dündar

l Cumhuriyet gazetesini FETÖ bültenine çevirdikten sonra yurtdışına kaçan Can Dündar, Bodrum’daki villasının 188 metrekarelik kısmının Maliye hazinesi arazisinde inşa etti, 27 metrekaresinin ise orman alanına dikti. Kumbahçe Mahallesi’nde bulunan Can-Dilek Dündar çiftinin deniz manzaralı villası için ağaç kesilmesine CHP’li Bodrum Belediyesi müdahale etmedi.

Karanlık Oda’cı

l Odatv yayın yönetmeni ve Sözcü yazarı Soner Yalçın, gözde tatil beldelerinden İzmir Çeşme’de tarım arazisine kaçak villa yaptırdığı için ceza yedi. Yalçın adına kayıtlı kaçak villa mühürlendi ve yıkım kararı alındı. Soner Yalçın’ın CHP’li Beşiktaş Belediyesi’nin sınırlarında bulunan Levent’teki villasının kaçak olduğu tespit edilen bölümleriyle ilgili yıkım kararı verildi.

‘Rezidans gamze’

l CHP Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi’nin 3 ayrı lüks dairesinin bulunduğu Four Winds Residence’ın bazı katlarının kaçak olduğu ve yöneticilerine ceza kesildiği bildirildi.

Kocaya malikane

l Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, kocası için Çakırbeyli Karapınar mevkiinde yapılaşmanın yasak olduğu birinci sınıf tarım arazisinde 900 metrekarelik havuzlu ruhsatsız malikâne yaptırdı.

Kaçak saray yaptı

l CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun Çeşme’deki milyonluk kaçak villası deşifre oldu ve yıktırıldı. Ülkenin yoksullaştığını öne süren Erdoğdu’nun milyonluk “yavru saray”ında kaçak yapılaşmaya gittiğinin saptandığı, “yık” bildirimi üzerine balyozu eline alan Erdoğdu’nun, kameralar karşısında yıkım şov yaptığı kaydedildi.

