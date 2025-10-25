Takviye patlaması: Magnezyum herkese fayda sağlar mı?

Son dönemin “trend” takviyesi magnezyum, sağlık dünyasında büyük bir pazar oluşturdu. Yaklaşık 3 milyar sterlin değerindeki küresel magnezyum pazarı, önümüzdeki on yılda neredeyse iki katına çıkacak.

İngiltere’nin Yorkshire bölgesindeki bir fabrikada her gün milyonlarca magnezyum tableti üretiliyor. Fabrikanın yöneticisi Andrew Goring, “Ürünlerimizi yalnızca İngiltere’ye değil, Avustralya, Asya, Kuveyt ve Irak’a da gönderiyoruz. Talep sürekli artıyor,” diyor.

Goring’e göre magnezyumun popülerliğinin arkasında “influencer’lar ve sosyal medya etkisi” var.

VÜCUTTA 300’DEN FAZLA SÜREÇTE ROL OYNUYOR

Magnezyum; sinir sisteminin düzgün çalışmasına, kan şekeri ve tansiyon dengesine, kalp ritminin korunmasına katkı sağlıyor. Ayrıca beyin sağlığı açısından da kritik; sinir hücrelerinin iletişimini destekliyor ve hücre zarlarının oluşumunda rol oynuyor.

Uzmanlar, takviye kullanımının yalnızca eksiklik durumunda işe yaradığını vurguluyor.

UYKUYA ETKİSİ: KİŞİSEL DENEYİMLER VE BİLİMSEL KUŞKULAR

Moda iletişimcisi Katie Curran, magnezyum takviyesinin uyku kalitesini artırdığını söylüyor.

Bir yıl önce uykusuzluk sorunu yaşayan Curran, iki hafta boyunca magnezyum glisinat kullandıktan sonra “zihninin sakinleştiğini” ve daha rahat uyuduğunu belirtiyor.

Fakat bilimsel kanıtlar daha sınırlı. Araştırmalar, magnezyum eksikliği olan kişilerde uyku sorunlarını hafifletebileceğini gösterse de, genel nüfus için aynı etki doğrulanmış değil.

SOSYAL MEDYADA 'HER DERDE DEVA' İDDİALARI

Sosyal medya kullanıcıları magnezyumu adeta bir mucize takviye olarak sunuyor.

“Magnezyum glisinat beyin için, magnezyum sitrat sindirim için, magnezyum klorür kas gevşetmek için” gibi öneriler dolaşıyor.

Beslenme uzmanı Kristen Stavridis ise bu tabloya temkinli yaklaşıyor: 'Pazarlama dili genellikle abartılı. ‘Hepimiz eksik kalıyoruz, çabuk al’ mesajı veriliyor. Ancak bu ürünlerin sağlıklı bireylerde etkili olduğuna dair güçlü kanıtlar yok'

ÖNCE BESLENME, SONRA TAKVİYE

Uzmanlar, magnezyum ihtiyacını öncelikle doğal besinlerle karşılamayı öneriyor. Tohumlar, kuruyemişler, tam tahıllar, yeşil sebzeler ve meyveler magnezyum açısından zengin kaynaklar.

Fazla magnezyum alımı da riskli olabilir: böbrek hastalarında hipermagnezemi adı verilen tehlikeli bir duruma yol açabilir.