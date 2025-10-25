Haber Merkezi Giriş Tarihi: Kalp krizine kalkan: Uzmanların önerdiği 12 süper gıda
Kalp ve damar hastalıkları, dünya genelinde en yaygın yaşam kaybı nedenleri arasında yer alıyor. Ancak, yaşam tarzında yapılacak küçük ama etkili değişikliklerle bu risk büyük ölçüde azaltılabiliyor. Özellikle dengeli ve bilinçli bir beslenme düzeni, kalp sağlığının korunmasında kritik rol oynuyor. Uzmanlar, doğru gıdaların tercih edilmesinin yalnızca kalp hastalıklarını önlemekle kalmayıp, aynı zamanda genel yaşam kalitesini de artırdığını vurguluyor. Uzman Diyetisyen Kumsal Kurucu, kalp ve damar sağlığı konusunda süper gıdaların önemine dikkat çekerek, “Ailenizde hipertansiyon, kolesterol yüksekliği, stent/bypass gibi kalp hastalığı geçmişi varsa kalp damar sağlığını destekleyen süper gıdaları hayatınıza almalısınız. Ailede herhangi bir kalp-damar hastalığı öyküsü yoksa da hastalıklar kapınızı çalmadan şimdiden beslenme rutinlerinize süper gıdaları eklemelisiniz” dedi.