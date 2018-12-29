Takvâ hususunda Hz. Îsâ aleyhisselamın güzel bir tarifi

Bir kimse Îsâ (as)’a gelerek:

“–Ey hayır ve iyiliklerin muallimi! Bir kul, Allâh Teâlâ’ya karşı nasıl takvâ sahibi olur?” diye sordu.

Îsâ (as):

“–Bu kolay bir iştir:

Allâh Teâlâ’ya derin bir muhabbetle bağlanırsın, O’nun rızâsı için gücün yettiğince sâlih amellerde bulunursun, bütün Âdemoğullarına da, kendine acır gibi şefkat ve merhamet gösterirsin!” cevâbını verdi.

Sonra da şöyle buyurdu:

“–Sana yapılmasını istemediğin bir şeyi sen de başkasına yapma! O zaman Allâh’a karşı hakkıyla takvâ sahibi olursun.

Cenâb-ı Hak, nefislerimizin hîle ve desîselerine kapı aralayan “gaflet”e karşı dâimî bir teyakkuz hâlinde bulunup, takvâ üzere kulluğa devâm edebilmemizi lutfeylesin!..

Âmîn!..