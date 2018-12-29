Takvâ hususunda Hz. Îsâ aleyhisselamın güzel bir tarifi
Hz. Îsâ (as) kendisine gelip takvâ sahibi olmak hakkında soru soran bir kimseye, "Bu kolay iştir" deyip anlatılarını sıralamıştır.29 Aralık 2018 Cumartesi 12:40
Bir kimse Îsâ (as)’a gelerek:
“–Ey hayır ve iyiliklerin muallimi! Bir kul, Allâh Teâlâ’ya karşı nasıl takvâ sahibi olur?” diye sordu.
Îsâ (as):
“–Bu kolay bir iştir:
Allâh Teâlâ’ya derin bir muhabbetle bağlanırsın, O’nun rızâsı için gücün yettiğince sâlih amellerde bulunursun, bütün Âdemoğullarına da, kendine acır gibi şefkat ve merhamet gösterirsin!” cevâbını verdi.
Sonra da şöyle buyurdu:
“–Sana yapılmasını istemediğin bir şeyi sen de başkasına yapma! O zaman Allâh’a karşı hakkıyla takvâ sahibi olursun.
Cenâb-ı Hak, nefislerimizin hîle ve desîselerine kapı aralayan “gaflet”e karşı dâimî bir teyakkuz hâlinde bulunup, takvâ üzere kulluğa devâm edebilmemizi lutfeylesin!..
Âmîn!..
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