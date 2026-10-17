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Gündem Adıyaman’da yüksek sesli müzik kavgası! Silahlar çekildi: 5 yaralı
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Adıyaman’da yüksek sesli müzik kavgası! Silahlar çekildi: 5 yaralı

Yeniakit Publisher
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Adıyaman’da yüksek sesli müzik kavgası! Silahlar çekildi: 5 yaralı

Adıyaman’da yüksek sesli müzik nedeniyle iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Silahların kullanıldığı olayda 2 kişi saçmaların isabet etmesi, 3 kişi ise darp sonucu yaralandı. Bölgeye özel harekat polisleri de sevk edilirken çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman’da yüksek sesli müzik tartışması ortalığı savaş alanına çevirdi.

Edinilen bilgilere göre olay, kent merkezindeki Fatih Mahallesi Kireçhane Caddesi yakınlarında meydana geldi.

MÜZİK TARTIŞMASINDA SİLAHLAR ÇEKİLDİ

İki grup arasında yüksek sesli müzik nedeniyle başlayan sözlü tartışma giderek büyüdü.

Tarafların birbirine silahla karşılık vermesi üzerine bölgede büyük panik yaşandı. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

ÖZEL HAREKAT DA BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Silahların kullanılması üzerine polis ekiplerinin yanı sıra özel harekat ekipleri de bölgeye gönderildi.

Güvenlik güçleri olaya müdahale ederek şüphelileri etkisiz hale getirirken, çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Olaya karıştığı değerlendirilen çok sayıda kişi gözaltına alındı.

5 KİŞİ YARALANDI

Silahlı kavgada 2 kişinin kollarına isabet eden saçmalar nedeniyle yaralandığı öğrenildi.

Kavga sırasında darbedilen 3 kişiyle birlikte yaralı sayısı 5’e yükseldi.

Yaralılar sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

POLİSİN İNCELEMESİ SÜRÜYOR

Olayın ardından polis ekiplerinin bölgede delil toplama ve inceleme çalışmaları devam ederken, gözaltına alınan şüphelilerle ilgili işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

Silahlı kavgaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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