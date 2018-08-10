Taksit ayarlamasında ‘mağduriyet’ endişesi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), iç talebi dengelemek için kredi vadesinin 36 aya çekilmesini, kredi kartı taksitlerinin 12 ayı geçmemesini öngören yönetmelik taslağı, tüketiciler, satıcılar ve finans çevrelerinde tartışılıyor. İç talebi frenleyerek tüketimi sınırlandırmayı hedefleyen taslağı yerinde bulanlar da var karşı çıkanlar da.

KUYUMCULAR ARTIŞ BEKLİYOR

İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, kredi kartıyla alışveriş yapma olanağının vatandaşa büyük kolaylık sağladığını belirterek, kuyumculuk alışverişlerinde kredi kartı taksitlerinin tamamen kaldırılmasının piyasayı yavaşlatabileceğini söyledi. Atayık, “BDDK yönetmeliğiyle getirilmek istenen taksit yasağının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Kurban Bayramı öncesinde taksit miktarının 4 aydan 9 veya 12 aya çıkararak tüm meslektaşlarımıza bir bayram müjdesi vermesini beklediğimizi ifade ediyoruz” dedi.

4 TAKSİT UYGULAMASI DEVAM ETMELİ

Uygulamanın sıkıntılara neden olacağını belirten Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu da “Halkımızın nişan ve düğün gibi törenlerde takı takma adedi vardır. Kuşku yok, dar ve orta gelirli ailelerimizin bu törenlere eli boş gitmemek için tek defada 320 lira ödeyerek çeyrek altın almaları bütçelerini sarsacaktır. Tabii ayda 80-85 lira ödeyip 4 taksitle altın almaktan mahrum kalmaları da sorunlar doğuracaktır. Bundan ötürü kuyumda kartlı alışverişte 4 taksit uygulaması devam ettirilmelidir” görüşünü dile getirdi.

ESNAF ZARAR ETTİ

Ağaoğlu, akıllı telefon ve tablet alım satımlarında kredi kartına taksit sayısının geriye çekildiğini dile getirerek, şunları kaydetti: “Daha evvel böyle bir uygulamaya başvuruldu. Bu durum küçük esnafın aleyhine oldu. Çünkü yürürlükte olan yönetmeliğe göre esnaflar, akıllı telefon ve tabletin taksitle satışını yapamazken, büyük teknomarketler tüketici kredisi kullandırıp 36 aya kadar vade imkânı tanıdı, stoklarını eritti. Yeni taslak, bu noktada taksit sayısını 12 ayla sınırlandırmaktadır. Ne var ki taslakta, teknomarketler tarafından akıllı telefon ve tabletlerin tüketici kredisi ile satışı azami 12 ay vade ile sınırlandırılmasına rağmen diğer yandan cep telefonu operatörü (GSM) ve internet servis sunucuları (İSS) tarafından aynı tür ürünler, 36 ay vadeyle satılabilmekte, böylelikle öngörülen hedef zedelenmektedir.”