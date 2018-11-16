Taksim'in göbeğinde bir cami yükseliyor! "Olması gereken buydu"

Taha Emre ÖZDEMİR / Yeniakit.com.tr

İstanbul'un merkezi olarak tanımlanan Taksim Meydanı'nda 1,5 yıl önce yapımına başlanan caminin inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Temeli 17 Şubat 2017'de atılan ve yaklaşık 2 bin 482 metrekare inşaat alanına sahip caminin yapımı devam ediyor.

Mimarlar Şefik Birkiye ile Selim Dalaman imzası taşıyan caminin alt katlarında bulunan otopark ile sergi alanı ve konferans salonundaki çalışmalar tamamlandı.

Caminin 61 metre yüksekliğindeki 2 minaresinin yapımında da sona gelindi. Kaba inşaatı biten camide ince işçilik aşamasına geçildi.

Akit Soruyor ekibi bugün İstanbullulara; Megakentin göbeği taksimde hızla yükselen camiyi sordu. Mikrofon uzattığımız vatandaşlar Taksim'in cami ihtiyacına vurgu yaparken, kaba inşaatı tamamlanan caminin Taksim'e renk kattığını dile getirdiler.