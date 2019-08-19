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Taksim’de turist kadınlara dehşeti yaşatan sürücü yakalandı

Taksim İstiklal Caddesi’nde motosikletinin arkasına aldığı iki turist kadınla seyrettiği esnada yayaların arasına dalarak iki kişinin yaralanmasına neden olduktan sonra kaçan sürücü polis ekiplerince yakalandı.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 17:26
Taksim’de turist kadınlara dehşeti yaşatan sürücü yakalandı

Taksim İstiklal Caddesi’nde motosikletinin arkasına aldığı iki turist kadınla seyrettiği esnada yayaların arasına dalarak iki kişinin yaralanmasına neden olduktan sonra kaçan sürücü polis ekiplerince yakalandı. Dehşet anlarının yeni görüntüsünün ortaya çıktığı olayda, sürücünün ehliyetsiz olduğu ve motosikletlinin bağlandığı öğrenildi.


Olay, dün saat 09.30 sıralarında Beyoğlu Taksim İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde motosikletli bir sürücü arkasına aldığı 2 turistle beraber cadde üzerinde seyretmeye başladı. Bir süre sonra sürat yapan sürücü, gidon hakimiyetini kaybederek cadde üzerinde yürüyen yayaların arasında daldı. Olay sonucunda motosikletlinin arkasındaki sürüklenerek yere düşen Fas uyruklu Malika Salloum, ve Asmaa Bouamama ile motosikletlinin çarptığı Brezilya uyruklu Marta Maria Dıpp Kurtz vücudunun çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandı. Kadınlar ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Taksim İlkyardım Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın ardından motosikletli hızla kaçarak kayıplara karıştı.


Dehşet anları ise kameralara saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, motosikletli arkasındaki 2 turist kadınla beraber süratli bir şekilde seyrediyor. Bir süre sonra sürücü yayaya çarpıyor. Çarpmadan önce motosikletteki kadınların sürüklenerek yere düştüğü görülüyor.



“Ehliyetim olmadığı için korktum ve kaçtım”


Olayın ardından çalışma başlatan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan inceleme sonucunda motosikletin plakasının 16 EJ 476 olduğu belirlendi. Buradan yola çıkan polis ekipleri, motosikletin Semih Avcı’ya (29) ait olduğunu tespit etti. Ev adresini de belirleyen Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şahsın Şişli Eskişehir Mahallesi’ndeki evine gitti ancak bulamadı. Çalışmalara devam eden polis, Avcı’yı bir iş yerinde yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınmasının ardından şahıs, Taksim Şehit Haşim Usta Polis Merkezine götürüldü.



“Turist kadınları Galatasaray Lisesine götürüyormuş”


Polis merkezine ifade veren şahıs, “Sabah saatlerinde İstiklal Caddesi’nde gittiğim esnada 2 yabancı uyruklu kadın, kendilerini Galatasaray Lisesine götürmemi istedi. Bunun üzerine kadınları motosikletin arkasına bindirdim. Cadde üzerinde seyrederken kadınlar dengesini kaybederek düştü. Kimseye çarpmadım, ehliyetim olmadığı için korktum ve kaçtım” dediği öğrenildi.


Polis merkezinde işlemleri tamamlanan şahıs adliyeye sevk edildi.

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 17:26
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