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Taksim’de tramvay durağında oturan genci bıçaklayarak öldürdüler

Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde durakta oturduğu sırada kimliği belirsiz kişiler tarafından bıçaklanan elektrik mühendisi genç, hayatını kaybetti, arkadaşı ise ağır yaralandı.

07 Eylül 2019 Cumartesi 17:33
Taksim’de tramvay durağında oturan genci bıçaklayarak öldürdüler

Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde durakta oturduğu sırada kimliği belirsiz kişiler tarafından bıçaklanan elektrik mühendisi genç, hayatını kaybetti, arkadaşı ise ağır yaralandı.


Olay, gece saatlerinde Tünel tramvay durağında meydana geldi. İTÜ elektrik mühendisliği bölümünden bu yıl mezun olan 23 yaşındaki Halit Ayar, iki arkadaşıyla birlikte İstiklal Caddesi’ne geldi. Dolaştıktan sonra Şişhane Metro İstasyonu İstiklal Caddesi çıkışında bir süre arkadaşlarıyla oturan Ayar’ın yanına kimliği belirsiz kişiler yanaştı. Gençlerden para isteyen zanlılar, olumsuz yanıt alınca bıçakla saldırdı. Olayda Halit Ayar ve yanındaki arkadaşı bıçakla yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı Ayar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralı arkadaşının ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Ayar ve arkadaşını bıçaklayan zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 17:33
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