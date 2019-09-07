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Taksim'de tinerci dehşeti: Yeni mezun genç öldürüldü!

Taksim İstiklal Caddesi'nde tramvay durağında oturan iki gencin yanına yaklaşan 2 kişi para istedi. Gençler olumsuz yanıt verince saldırıya uğradı.

07 Eylül 2019 Cumartesi 17:55
Taksim'de tinerci dehşeti: Yeni mezun genç öldürüldü!

Olay gece saatlerinde Taksim İstiklal Caddesi Tünel tramvay durağında meydana geldi. İTÜ Elektrik Mühendisliği bölümünden bu yıl mezun olan 23 yaşındaki Halit Ayar, iki arkadaşıyla birlikte tramvay durağında oturuyordu. İddiaya göre bu sırada yanlarına gelen 2 kişi para istedi. Gençler olumsuz yanıt verince saldırıya uğradı. Halit Ayar ve yanındaki arkadaşı bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan gençlerden Halit Ayar hayatını kaybetti. Saldırganlar olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Yaralanan diğer gencin ise tedavisi sürüyor.

Olaya şahit olan bir kişi, Halit Ayar'ın sırtından bıçaklandığı belirtirken saldırganların ellerinde bıçak ve kırdıkları şişeyle kaçtığını ifade etti.

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 17:55
  1. Halit Ayar
  2. Taksim
  3. tinerci cinayeti

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  • Vatansever Vatansever 1 sa önce
    İsyan etmemek elde değil! Şu İstanbul’da ne hazindir ki,polis devriye görevini yerine getirmemektedir. Yirmi milyon nüfuslu şehirde aşayişi sağlayacaklar ne yaparlar? Olay vuku olduktan sonra her tarafa dikilen kameralarandan suçlu avına çıkmak ancak Türkiye’ye mahsus bir şey olsa gerek!

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