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Aktüel Taksim'de korsan otoparkçılık yapan 2 şüpheli yakalandı
Aktüel

Taksim'de korsan otoparkçılık yapan 2 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-10-25 12:28:58 -
Taksim'de korsan otoparkçılık yapan 2 şüpheli yakalandı

İSTANBUL (AA) - Taksim'de korsan otoparkçılık yaptığı öne sürülen 2 şüpheli yakalandı.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliğince, 24 Ekim'de Gümüşsuyu Caddesi üzerinde korsan otoparkçılık yaptıkları tespit edilen Kenan S. ve Abdulselam K. yakalandı.

Şüpheliler, Karayolları Trafik Kanunu'nun "Karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek" içerikli 79. maddesi gereğince adli işlem yapılmak üzere Taksim Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden Kenan S'ye 1 kez, Abdulselam K. ise 2 kez korsan otoparkçılık suçundan işlem yapıldığı bildirildi.

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