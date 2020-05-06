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Aktüel

Taksim'de koronavirüs tedbirlerine uymayanlara ceza yazıldı

Maske takmayan ve sosyal mesafe kuralına uymayan 2 kişiye 3 bin 180'er lira para cezası kesildi

Yeniakit Publisher
2020-05-06 14:27:48 -
Taksim'de koronavirüs tedbirlerine uymayanlara ceza yazıldı

İSTANBUL (AA) - Taksim'de maske takmayan ve sosyal mesafe kuralına uymayan 2 kişiye para cezası verildi.

Sabah saatlerinde sessizliğin hakim olduğu Taksim'de öğleden sonra kısmi yoğunluk oluşurken polis ekipleri de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, Taksim Meydanı'nda maske takmayan ve sosyal mesafe kuralına uymayan 2 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereği 3 bin 180'er lira para cezası kesti.

Polis aracından sık sık anons yapan ekipler, maske takılması, sosyal mesafenin korunması yönünde uyarılarda bulunuyor.

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