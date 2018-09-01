Taksim'de izinsiz gösteriye polis engeli!

"Cumartesi Anneleri"nin etkinliği için İnsan Hakları Derneği (İHD) önünde toplanan grup, Taksim İstiklal Caddesi üzerinden Galatasaray Meydanı'na gelmek istedi.

Polis ekipleri, izinsiz gösteri yapmak isteyen grubu, Büyük Parmakkapı Sokağı'nda durdurdu.

Galatasaray Lisesi önüne gitmesine izin verilmeyen aralarında CHP ve HDP milletvekillerinin de bulunduğu gruptakiler oturma eylemi başlattı.

Polis ekiplerinin uyarısının ardından, oturma eylemini sonlandıran gruptakiler, İHD önüne geri döndü.

Bu arada, İstiklal Caddesi'nde yoğun güvenlik önlemleri alınırken, Galatasaray Lisesi'nin önüne giriş ve çıkışlar kapatıldı.