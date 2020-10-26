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Aktüel Taksim'de drone destekli Kovid-19 denetimi
Aktüel

Taksim'de drone destekli Kovid-19 denetimi

Yeniakit Publisher
2020-10-26 14:27:11 -
Taksim'de drone destekli Kovid-19 denetimi

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda vatandaşlar ve yabancı turistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe konusunda uyarıldı.

İnsansız Hava Araçları (İHA) Büro Amirliği ekipleri, Taksim Meydanı'nda drone kaldırarak Türkçe ve İngilizce olarak maske ve mesafe konusunda ikazlarda bulundu.

Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği'ne bağlı ekipler yaya ve araçlarıyla Türkçe ve İngilizce bilgilendirme yaptı. .

Ekipler, maske takmayan veya yanlış takanlarla sosyal mesafe kuralına uymayanları uyarırken, yanlarında maske olmayanlara da maske verdi.

Denetimler gün boyu aralıklarla devam edecek.

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