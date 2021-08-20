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Gündem Taksim'de bir binada yangın çıktı
Gündem

Taksim'de bir binada yangın çıktı

Taksim'de bulunan binanın dış cephesinde çıkan yangın korku ve paniğe sebep oldu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Yeniakit Publisher
2021-08-20 21:51:00 -
Taksim'de bir binada yangın çıktı

Henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen yangın sebebiyle binanın çatısında mahsur kalan vatandaşlar, itfaiye ekiplerinin çatıya merdiven uzatmasıyla kurtarıldı.

Yangında mahsur kalanların kurtarılması, meydanda bulunan ve olayı merakla takip eden vatandaşlar tarafından alkışlandı. Yangın sonrasında can kaybı ve yaralanma olmazken binada maddi hasar oluştu. 

 

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