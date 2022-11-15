Taksim saldırısında yeni ayrıntı: 3 gün boyunca...

Pazar günü Taksimi kana bulayan teröristlerin daha önceden hazırlık yaptığı öğrenildi.

Kamera kayıtlarının incelenmesi ve gözaltına alınanların ifadeleri sonucu Ahlam Albashir’in hain saldırı öncesi, Suriye’den birlikte geldiği erkek terörist ve örgüt üyesi bir kişinin kullandığı korsan taksi ile 3 gün Taksim’e gelerek İstiklal Caddesi’nde keşif yaptığı ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre Albashir pazar günü de yine erkek teröristle birlikte aynı korsan taksiyle Taksim’e geldi. Albashir korsan taksiden tek başına inip, İstiklal Caddesi’ne yürüdü. Korsan taksi sürücüsü ve erkek terörist bölgeden uzaklaştı.

Albashir bomba patladıktan sonra yoldan geçen bir taksiye binerek kaçtı. Örgüt üyeleriyle Esenler’de buluştu. Buradan da Küçükçekmece’deki hücre evine götürüldü.