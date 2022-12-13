Taksim patlamasında ölen sivil vatandaş yakınlarına terör maaşı bağlanır mı?

Zarar gören veya mirasçılarının veya yetkili temsilcilerinin zarar konusu olayın öğrenilmesinden itibaren 60 gün içinde, her hâlde olayın meydana gelmesinden itibaren 1 yıl içinde zararın gerçekleştiği veya zarar konusu olayın meydana geldiği il valiliğine başvurmaları hâlinde gerekli işlemlere başlanır. Bu sürelerden sonra yapılacak başvurular kabul edilmez.

5233 sayılı Kanunun 7’inci maddesi hükmüne göre,

a) Hayvanlara, ağaçlara, ürünlere ve diğer taşınır ve taşınmazlara verilen her türlü zararlar.

b) Yaralanma, engelli hâle gelme ve ölüm hâllerinde uğranılan zararlar ile tedavi ve cenaze giderleri.

c) Terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler nedeniyle kişilerin mal varlıklarına ulaşamamalarından kaynaklanan maddî zararları devletimiz tarafından karşılanmaktadır.

Yaralanma, engelli hale gelme ve ölüm halinde yapılacak nakdi ödeme yani terör tazminatı (7000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunan miktar üzerinden belirlenir. 2022 yılında memur maaş katsayısı 0,333603 olduğundan bu rakamın 7000 gösterge rakamı ile çarpımı sonucu bulunan tutar 2.335,22 TL olarak hesaplanır.

Buna göre,

a) Terör olayı nedeniyle üçüncü derece engelli (% 40-59 arası) duruma gelmiş vatandaşlarımıza 2.335,22 TL tutarın 4 katından 24 katına kadar (9.340,88 TL ile 56.045,28 TL arası)

b) Terör olayı nedeniyle ikinci derece engelli (% 60-79 arası) duruma gelmiş vatandaşlarımıza 2.335,22 TL tutarın 25 katından 48 katına kadar (58.380,50 TL ile 112.090,56 TL arası)

c) Terör olayı nedeniyle birinci derece engelli (% 80 ve üzeri) duruma gelmiş vatandaşlarımıza 2.335,22 TL tutarın 49 katından 72 katına kadar (114.425,78 TL ile 168.135,84 TL arası) nakdi ödeme yani terör tazminatı ödemesi yapılır.

d) Terör nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımızın mirasçılarına ise 2.335,22 TL tutarın 50 katı (116.761,00 TL) ödeme yapılacaktır.

Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanuna göre yapılan bu terör tazminatı dışında ayrıca terör nedeniyle yüzde 40 ve üzeri engelli hale gelen vatandaşlarımızla teröre bağlı olarak ölenlerin hak sahibi aile bireylerine yani ölenin dul eşi, çocuğu, annesi ve babasına terör maaşı bağlanır.

Terör nedeniyle engelli duruma düşenlerle ölenlerin hak sahiplerine aylık bağlanması Ak Parti tarafından yapılan düzenlemeyle 2012 yılından itibaren başlamıştır. Bağlanacak aylık miktarı ise engellilik derecesine göre farklılık göstermektedir. Öncelikle (9.500) gösterge rakamı, memur aylık katsayısı ile çarpılarak 3.169,23 TL tutar tespit edilir.

-Üçüncü derece engelli olanlara yani bu tutarın yüzde 60’ı ek ödeme dahil edilerek 1.996,62 TL,

-İkinci derece engelli olanlara bu tutarın yüzde 80’i ek ödeme dahil edilerek 2.662,15 TL,

-Birinci derece engelli olanlara ise tamamı olan 3.163,23 TL tutara yüzde dört ek ödeme ilave dilerek 3.292,00 TL maaş bağlanır.

Terör nedeniyle vefat eden hak sahibi aile bireylerine ise 3.169,23 TL tutar, hisseleri oranında ve ek ödeme ilavesi yapılarak her ay terör maaşı olarak ödenir. Bu maaş ölenden dolayı bağlanacak olan ölüm aylığından bağımsız bir ödemedir ve hiçbir kesintiye tabi tutulmaz.

Terör nedeniyle vefat edenin eş ve çocuğundan artan bir hisse bulunması halinde (aylık alan 2 çocuk yoksa) başkaca bir şart aranmaksızın anne ve babasına da terör maaşı bağlanır.

Terör nedeniyle vefat edenin sadece dul eşine aylık bağlanması halinde 2.495,77 TL maaş bağlanır. Ölenin eşi ve çocuğuna aylık bağlanması halinde eşine 1.663,84 TL çocuğuna 831,92 TL, birden fazla çocuğa aylık bağlanması halinde 3.169,23 TL tutarın tamamı eşe iki çocuklara birer hisse biçiminde ödenir.

Terör nedeniyle vefat edenin hak sahibi eşi ve çocuğu yoksa veya artan hisse varsa anne veya babaya aylık bağlanması halinde 831,92 TL tutarında terör maaşı bağlanır. Hem anneye hem de babaya aylık bağlanması halinde bu tutar ikiye bölünür.