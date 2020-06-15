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Aktüel

Taksim Meydanı’nda kalabalık her geçen gün artıyor

Normalleşme sürecinden sonra Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’ndeki kalabalık her geçen gün artıyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 15:02:20 -
Taksim Meydanı’nda kalabalık her geçen gün artıyor

Normalleşme sürecinden sonra Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’ndeki kalabalık her geçen gün artıyor. Meydandaki bazı vatandaşların maskesiz olması ve bir vatandaşın maskeyi alnına takması dikkat çekti.



Yeni tip korona virüs (Covid-19) pandemisiyle mücadele kapsamında Türkiye’nin en kalabalık meydanlarından olan Taksim Meydanı’nda ve İstiklal Caddesi’nde uzun süredir sessizlik hakimdi. Normalleşme sürecinden sonra ise Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’ndeki kalabalık her geçen gün artıyor. Görüntülerde bazı vatandaşların maskesiz olması ve bir vatandaşın maskeyi anlına takması dikkat çekti.

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